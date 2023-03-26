Политолог объяснил, зачем Москва размещает ядерное оружие в Белоруссии Политолог Коктыш: размещая ядерное оружие в Белоруссии, Москва отвечает на провокации НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш заявил, что Москва, размещая тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, делает это в рамках эффективного ответа на многочисленные провокации НАТО в ходе спецоперации. Это ответ на агрессивные действия Польши и на объявленную Британией поставку боеприпасов с урановым сердечником, отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Было ясно, что все агрессивные ходы стран членов блока НАТО порождают необходимость не в пиарном или чисто декларативном ответе, а во вполне реальной и действенной реакции Москвы, — подчеркнул Коктыш.

Доктор политических наук считает, что размещение тактического ядерного оружия в соседней Белоруссии уравновешивает обстановку. Он усомнился, что это вызовет агрессию со стороны Украины по отношению к Минску.

Размещение, напротив, будет сдерживать Киев. А провокаций со стороны и Украины, и Польши и так было уже более чем достаточно, — считает политолог.

Теперь на Западе задумаются все, кто еще имеет разум, подчеркнул Коктыш. По его мнению, те, кто принимал благородство Москва за слабость, поймут, что делали выводы, используя неправильные вводные.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Пентагон на фоне планов Москвы по размещению в Белоруссии тактического ядерного оружия заявил, что причины для изменения готовности ядерных сил США отсутствуют. По данным агентства, такого же мнения придерживаются в Белом доме.