Политолог: не все россияне простят Урганта за его слова в адрес России Политолог Безпалько: россияне расценят возвращение Урганта на телеэкраны как оскорбление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Далеко не все россияне готовы простить телеведущего Ивана Урганта за его слова в адрес России, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте, политолог Богдан Безпалько. В разговоре с «Народными Новостями» он отметил, что многие телезрители, которые увидят шоумена снова в эфире, могут воспринять это как оскорбление.

Я точно знаю, что Иван Ургант вернулся в Россию, и, если он появится опять на Первом канале с какой-нибудь своей программой, многие воспримут это оскорблением, в том числе и я, — подчеркнул Безпалько.

По мнению политолога, сложно представить, что Ургант, вернувшись на Первый канал, будет продолжать шутить и смеяться, в то время как идет спецоперация. Телеведущий должен понести наказание за свои действия, заключил Безпалько.

Композитор Юрий Лоза тоже прокомментировал ситуацию и назвал возможное возвращение Ивана Урганта не только в Россию, но и на Первый канал очевидностью.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов ранее назвал условие возвращения шоу «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала. Он заявил, что это возможно только после того, как ведущий программы юморист Иван Ургант лично встретится с российскими военнослужащими или гражданским населением в Донбассе. До тех пор съемки проекта, по информации парламентария, приостановлены.