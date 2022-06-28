Названы условия, при которых США признают Россию спонсором терроризма Американист Дудаков: США могут признать Россию спонсором терроризма при очевидности её победы на Украине

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Власти США могут признать Россию страной — спонсором терроризма, если победа РФ на Украине станет очевидной и «ситуативно договориться» с Москвой у Вашингтона не получится, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Таким образом он прокомментировал соответствующую просьбу президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт также посоветовал скептически воспринимать любые заявления лидера Украины, так как, по его мнению, Зеленский «не принимает никаких решений» и постоянно меняет позицию.

Что говорит Зеленский — не так важно. Но нужно иметь в виду, что Международный комитет сената США сейчас обсуждает признание РФ страной — спонсором терроризма. Это усилит санкции против нашей страны, серьёзно ударит по финансовым рынкам, ещё связанным с Западом. Пойдут ли на это американцы? Думаю, это зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине. Если станет очевидно, что Россия побеждает, и ситуативно с нами договориться не получится, чтобы не дать нам окончательно победить в этом кризисе, то такой ход вполне возможен, — считает Дудаков.

Политолог добавил, что если «в ходе битвы за Донбасс» Великобритания и США попробуют начать переговоры с Россией, то «этот момент оставят напоследок как козырь». По его словам, в случае признания РФ страной — спонсором терроризма, Запад может отключить уже все банки РФ от SWIFT.

Санкции и так очень жёсткие, радикального изменения ситуации не будет, вполне возможно уже окончательное отключение от SWIFT [всех российских банков]. <...> Вполне возможны визовые ограничения, хотя у нас и так ситуация с визами США довольно сложная. Как я уже сказал, это не так сильно повлияет на жизнь обычного россиянина, — подытожил Дудаков.

Накануне Зеленский заявил, что обратился к США с призывом признать Россию страной — спонсором терроризма. По мнению лидера Украины, такое решение уже одобрено комитетом сената США, а юридически его утвердит Госдеп.

С 1979 года в список попало незначительное число стран, причём, как отмечалось в американских СМИ, речь шла о «государствах-изгоях, интересы США в отношении которых ограничены». Это Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Ранее Зеленский выступил с предложением создать в мире глобальный механизм конфискации российских активов. Кроме того, он настаивает на том, чтобы в радикальной мере ограничить нефтяные доходы РФ.