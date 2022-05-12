Политолог назвал основную цель терактов на территории России Политолог Михайлов: основная цель терактов в России заключается в запугивании россиян

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Завербованные Украиной террористы пытаются дестабилизировать обстановку в России, чтобы заставить жителей страны усомниться в правильности действий правительства, считает политолог Евгений Михайлов. Он подчеркнул, что 80% россиян поддерживают позицию Кремля и «запугать» их у Киева не получится, пишет «360».

Сейчас усиливаются попытки ввести дестабилизацию, это ожидаемо. Ведь это делается для чего? Чтобы внести сомнения в умы граждан о правильности действий России. Но это нереально. Мы знаем, что 80% людей поддерживают решения властей РФ и запугать не получится, — подчеркнул Михайлов.

Он предположил, что попытки дестабилизации будут продолжаться. Михайлов считает, что российские спецслужбы хорошо справляются с задачей по предотвращению терактов. По его словам, россиянам следует докладывать уполномоченным лицам при первых подозрениях на возможную террористическую угрозу.

Ранее силовики задержали жителя Курской области, готовившего теракт в Курске по согласованию с украинскими спецслужбами. По месту проживания задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие и нацистскую литературу.