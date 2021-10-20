Политолог назвал коррупцию нормой для сословного общества

Коррупция — принятая людьми норма в сословном обществе. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал директор фонда «Украинская политика», политолог Константин Бондаренко. Так он прокомментировал пассивную реакцию большей части украинцев на сведения об офшорах президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Бондаренко, 90% населения Украины не знают, что такое офшоры, при этом коррупция для страны привычна.

Сколько бы ни говорили наши политики о том, что борются с коррупцией, народ абсолютно спокойно относится к коррупционным действиям, и это норма для сословного общества. Симон Кордонский, живя в России, говорил, что коррупция в сословных обществах является цементирующим фактором, а не разъедающим основы, — сказал Бондаренко.

Он объяснил это общественным договором: бедное население не обращает внимания на воровство среди элит, а те закрывают глаза на неуплату налогов. Использовать данные об офшорах президента против него оппозиция не смогла, так как сама нечиста.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры». Согласно материалам, структуры украинского олигарха Игоря Коломойского перечислили на счета офшорных компаний Зеленского около $40 млн.

Из россиян в отчёте упоминаются гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава «Транснефти» Николай Токарев, возможная знакомая президента Владимира Путина Светлана Кривоногих, сын двоюродного брата главы государства Роман Путин, глава «Сбера» Герман Греф и студенческие друзья Владимира Путина Николай Егоров и Виктор Хмарин.