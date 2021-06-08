Политолог: заморозка пенсий для работающих — это дискриминация

https://static.news.ru/photo/0fc2ec26-c847-11eb-804a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок не претерпит существенных изменений, если власти вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, лидер липецкого отделения Партии Роста Вадим Ковригин. Происходящее он назвал дискриминацией.

Возвращаться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам необходимо с социальной и правовой точек зрения. Получается же де-факто дискриминация — работающие пенсионеры недополучают пенсию, — подчеркнул Ковригин.

По мнению собеседника NEWS.ru, вряд ли возвращение индексации выплат для работающих пенсионеров напрямую нанесёт серьёзный вред экономике. Расходы на данную меру «не сильно подорвут бюджет», поскольку речь идёт не более чем о 20% пенсионеров, да и разрыв в пенсионном обеспечении работающих и неработающих относительно небольшой.

Индексация пенсий работающим пенсионерам не станет для них мотиватором оставаться на работе. Рынок труда из-за этого не претерпит существенных изменений. Ведь главный мотив работающих пенсионеров — бедность, которую индексацией так просто не ликвидировать, — резюмировал Ковригин.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с возвращением замороженной в 2016 году индексации пенсий работающим россиянам. По мнению профбосса, глава государства должен «устранить несправедливость».