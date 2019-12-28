https://static.news.ru/photo/70bfed90-296e-11ea-b77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиции удалось установить личность водителя, не пропустившего скорую помощь в Лефортовском тоннеле в Москве.

Инцидент произошёл 26 декабря. Водитель скорой помощи следовал с включёнными световыми и звуковыми сигналами на срочный вызов. Однако следующее перед медицинской машиной авто не предоставило преимущества скорой, что является нарушением ПДД.

В отношении водителя иномарки сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами», — сообщила Волк.

Данная статья предусматривает штраф от трёх до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трёх месяцев до года.

Как ранее писал NEWS.ru, водитель скорой помощи не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» на 205-м км трассы Бийск — Новокузнецк. По данным МВД по Кемеровской области, авария произошла после вылета машины на встречную полосу.