Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и выемку документов в Институте горного дела Сибирского отделения РАН. Основанием для этого является уголовное дело о мошенничестве.
По словам информированного источника, расследованием дела занимается СКР,
Ранее NEWS.ru писал об обысках в Управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС), а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Следственные действия проводились в отношении нескольких сотрудников ведомства.
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