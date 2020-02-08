https://static.news.ru/photo/6b3c5402-4bd4-11ea-a86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и выемку документов в Институте горного дела Сибирского отделения РАН. Основанием для этого является уголовное дело о мошенничестве.

По словам информированного источника, расследованием дела занимается СКР, сообщает «Интерфакс-Сибирь». Официальной информацией о проведении в институте следственных действий агентство пока не располагает.

Ранее NEWS.ru писал об обысках в Управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС), а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Следственные действия проводились в отношении нескольких сотрудников ведомства.