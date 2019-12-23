https://static.news.ru/photo/39ac324e-25b5-11ea-adf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях.

В пресс-службе ФТС подтвердили этот факт. По их данным, в отношении некоторых сотрудников проводят следственные действия, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника и троих сотрудников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Дагестану. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, повлёкшем ущерб в размере 22 млн рублей.