Полиция проверяет информацию о нелегальных гонках в Подмосковье

Сотрудники полиции проверяют информацию о масштабных нелегальных гонках, прошедших ночью 15 мая в районе Коммунарки. Об этом сообщил глава пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Он отметил, что полиция изучает видеозапись, опубликованную в Telegram-каналах.
Известно, что на стритрейсеров пожаловались водители автобусов, которые не могли проехать по своему маршруту.
Как ранее писал NEWS.ru, в Самарской области 45 человек привлекут к административной ответственности за проведение несанкционированных автомобильных гонок во время введённого из-за коронавируса режима самоизоляции.
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