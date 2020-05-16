Полиция проверяет информацию о нелегальных гонках в Подмосковье

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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов не стал комментировать сообщения о подключении его к аппарату ИВЛ.

На всё молчу, обходитесь без информации из первых рук. Ферштейн? — цитирует его радиостанция «Говорит Москва». Отмечается, что 69-летний Димитрий Смирнов был госпитализирован 5 мая. У него диагностирована коронавирусная пневмония....