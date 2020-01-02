Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после сообщений о парашютистах, которые совершили прыжок с балкона 24-го этажа.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю, в настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
В ведомстве также отметили, что информации о пострадавших не поступало, как и заявлений об инциденте,
Ранее NEWS.ru писал, что два любителя острых ощущений отважились спрыгнуть с парашютами с балкона 24-го этажа жилого дома в Красноярске. Обошлось без происшествий и травм.
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