Полиция провела проверку по заявлению отца Тепляковой о скандале в МГУ

Столичная полиция провела проверку по заявлению отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой о «незаконном удержании» девочки в аудитории МГУ. Сотрудники правоохранительных органов не нашли состава преступления и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает KP.RU.

Речь идёт о прошлогодней истории, случившейся на экзамене по введению в психологи. Евгений Тепляков ждал дочь возле охраны, но «двойка», полученная юной студенткой, так его разозлила, что он попытался прорваться в аудиторию и разобраться с экзаменаторами. Тогда пресс-служба факультета заявила, что одному из сотрудников после потасовки понадобилась медпомощь, а другие просто заперлись в аудитории и вышли через чёрный ход. В итоге Евгений Тепляков вызвал полицию и обвинил сотрудников факультета в незаконном удержании ребёнка и побоях его самого.

Полученный из полиции ответ из ОВД Тверского района Тепляковы опубликовали в семейном блоге. На фото из отчёта о расследовании, который якобы прислали Тепляковым, видны только куски текста без начала и конца, отдельные слова и целые строки вычеркнуты или замараны. Особое внимание Тепляковы обращают на обрывок фразы «формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ...».

Источник издания в полиции подтвердил факт заявления от Теплякова, но в процессе проверки удержание ребёнка в аудитории и телесные повреждения её отцу подтверждения не нашли.

Теперь у Алисы Тепляковой, как и у всех студентов, есть возможность пересдать экзамен после 22 февраля.

Ранее Александр Асмолов — заслуженный профессор МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета, где учится 9-летняя Алиса Теплякова, — объяснил NEWS.ru, в чём секрет феноменальных способностей самой известной студентки России. Как рассказал Асмолов, отец девочки Евгений Тепляков разработал и применил мнемотехнические приёмы, с помощью которых Алиса сдала ЕГЭ в 8 лет и которые, по его мнению, нанесли удар по её психике.