Полиция оштрафовала более 160 москвичей за нарушение режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/d11c3136-77fb-11ea-8bc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники московской полиции составили более 160 протоколов об административных нарушениях в отношении нарушителей режима самоизоляции, введённого из-за распространения коронавируса.

Составлено свыше 160 протоколов в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после возвращения из-за рубежа и контакта с больными, — сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин.

По его словам, речь идёт о нарушении статьи 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Протоколы составлены в отношении тех, кто не имел права покидать квартиру ни при каких условиях: людей, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными коронавирусом. Теперь им необходимо заплатить штраф до 4 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Москвы утвердили штрафы юрлицам и индивидуальным предпринимателям за нарушения уcтановленных из-за коронавируcа ограничений.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.