Журналистку-иноагента из Бурятии объявили в розыск Журналистку и соучредителя фонда «Свободная Бурятия» Гармажапову объявили в международный розыск

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Александра Гармажапова

Правоохранители объявили в международный розыск российскую журналистку и соучредителя фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), следует из базы МВД России. По какой статье УК она разыскивается, не уточняется.

Гармажапова Александра Цыреновна, 7 апреля 1989 года рождения, разыскивается по статье УК РФ, — говорится в базе.

25 ноября 2022 года Минюст внес Гармажапову в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

9 января стало известно, что основателя «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в международный розыск. Он проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства).

Ранее RT сообщал, что Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии гражданства Канады. Позднее журналиста также заподозрили в распространении фейков о Вооруженных силах России.