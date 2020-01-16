В Москве задержаны сообщники основателя мошеннической секты «бога Кузи». По данным представителя МВД России Ирины Волк, всего задержали семь человек.
По информации ведомства, прикрываясь религиозной деятельностью, мошенники с 2007 по 2015 год обманули около 15 граждан на общую сумму 15 млн рублей,
Накануне сообщалось о задержании жены «бога Кузи» — народной артистки РФ скрипачки Анастасии Чеботарёвой. Женщина
Как писал NEWS.ru, основатель секты Андрей Попов, известный как «бог Кузя», был осуждён на пять лет по делу о мошенничестве. На приговор подали апелляцию, но Мосгорсуд оставил его в силе.
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