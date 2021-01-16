Полиция ФРГ не подпустила журналистов к Навальному в Берлине

https://static.news.ru/photo/e747b7c0-58cc-11eb-b36b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный покидает Берлин. Его пришли проводить несколько десятков журналистов, однако полиция не подпустила представителей прессы к «критику Путина».

Немецкая полиция проводит Навального к самолёту, минуя журналистов и провожающих. Чем ответят их российские коллеги? Тоже мимо? — написал в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В России журналисты, собиравшиеся встречать Навального, действительно столкнулись с препятствиями. Стало известно о задержании ряда сотрудников СМИ, направлявшихся в московский аэропорт Внуково, среди них оказался сотрудник «Медиазоны» Давид Френкель. Профсоюз журналистов потребовал освобождения коллег, задержанных незаконно.

Самолёт авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен приземлиться во Внуково в воскресенье в 19:20. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бранденбург в Берлине, в настоящее время заканчивается посадка на рейс. Вылет был запланирован на 14:45 (16:45 мск), но, очевидно, задерживается.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов закрыли для доступа людей зону прилёта московского аэропорта Внуково. Из зала выгнали всех пассажиров и встречающих — там остались только силовики и сотрудники аэропорта. Кроме того, в международной зоне была установлена ширма, сквозь которую не видно прибывающих.