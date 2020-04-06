Полицейским доплатят за сверхурочную работу во время пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/c530ea72-77fd-11ea-9ed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России сотрудникам полиции, которые работают сверхурочно из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса, будут выплачиваться дополнительные денежные компенсации. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Средства по моему указанию будут доводиться на основании заявок территориальных органов, — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

При этом Колокольцев попросил не забывать, что одним из основных критериев, по которым оценивается работа сотрудников полиции, остаётся защита личных и имущественных прав граждан. Также он призвал принимать превентивные меры, направленные на обеспечение правопорядка в общественных местах, сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, а также профилактику правонарушений.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московской полиции составили более 160 протоколов об административных нарушениях в отношении нарушителей режима самоизоляции, введённого из-за распространения коронавируса. Речь идёт о нарушении статьи 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Протоколы составлены в отношении тех, кто не имел права покидать квартиру ни при каких условиях: людей, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными коронавирусом. Теперь им необходимо заплатить штраф до 4000 рублей.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране на 6 апреля зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.