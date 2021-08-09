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Полицейский сбил шестилетнюю девочку в Севастополе

19:15, 09 августа 2021
Полицейский сбил шестилетнюю девочку в Севастополе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудник ГИБДД Севастополя на мотоцикле сбил шестилетнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Об этом говорится на сайте местной прокуратуры.

ДТП произошло 7 августа. В этот момент полицейский находился при исполнении своих обязанностей и управлял служебным мотоциклом. Пострадавшая девочка получила травмы, её доставили в детскую больницу.

По информации местного издания ForPost, родители девочки были пьяны, а в их организме якобы нашли следы наркотиков.

Ранее в Туве сотрудника полиции заподозрили в том, что он сбил пешехода и уехал с места происшествия. В Кызыле около дороги нашли труп молодого человека с признаками наезда. Виновника ДТП не было — он скрылся с места происшествия. Очевидцев событий также не удалось найти сразу, однако позднее свидетель сам пришёл в полицию.

Выяснилось, что задержанный, который находился в это время в машине вместе с сотрудником полиции, видел происходящее. Он и рассказал, что полицейский совершил наезд, после чего сбежал с места происшествия.

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