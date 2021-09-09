Полицейские выехали на поиски мужчины, разгуливающего по Москве с автоматом

Московская полиция выехала утром 9 сентября на поиски мужчины, который гуляет по столице с предметом, похожим автомат. Его заметили в районе улицы Короленко в Сокольниках, сообщается в Telegram-канале Baza.

По словам очевидцев, мужчине на вид около 30–35 лет. Жителям района показалось, что у него при себе автомат, однако на данный момент установить настоящий он или нет, невозможно. Полицейские уже ищут его.

В Telegram-канале также появилась его фотография.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Полтаве в одну из местных школ ворвалась бывшая ученица, вооружённая арбалетом. По словам очевидцев, она хотела убить преподавателей. Одна из учительниц оказалась ранена, стрела пробила её руку насквозь, о других пострадавших не сообщается.

До этого в ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали, что мужчина разбил топором телевизор и ударил по стойке администрации в ветеринарной клинике Красноярска. Это был постоянный клиент учреждения, который узнал о смерти своей собаки.