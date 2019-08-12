https://static.news.ru/photo/a1874b30-bda3-11e9-a9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Аналитики выяснили, сколько месяцев потребуется российской семье, в которой работают оба супруга, чтобы накопить на автомобиль, если полностью откладывают зарплату одного из них.

По данным специалистов, во втором квартале текущего года на это уходило около 10 месяцев, вместо 11 годом ранее.

Приобрести машину стало легче в 10 крупнейших городах РФ, в двух срок увеличился на месяц, а в 11 остался на прежнем уровне.

Рост средней зарплаты (37 000 рублей в месяц, 6% за год) оказался более существенным, чем увеличение стоимости автомобиля (374 000 рублей, 2,4% за год), и во II квартале россияне могли накопить на машину за 10 месяцев, — говорится в сообщении Avito.

В рейтинге доступности снова лидирует Санкт-Петербург, жители которого в среднем копят на автомобиль девять месяцев. За ним следуют Москва и Воронеж.

Ранее News.ru писал, что россияне в среднем владеют автомобилем до первой перепродажи 6,3 года. Этот показатель к лету 2019 года увеличился на два месяца. По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, новые автомобили за последние пять лет подорожали в среднем на 60%, а покупательская способность россиян при этом не увеличилась.