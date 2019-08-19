https://static.news.ru/photo/61be3a3e-c296-11e9-8aba-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у неё нет одержимости Николаем II. По её мнению, сохранение памяти о святомученичестве царской семьи — это «долг любого порядочного человека, который дорожит правдой, людьми и верой».

Я не монархист. Я не придерживаюсь идеи срочной смены конституционного строя, — подчеркнула политик в интервью порталу « Ридус ».

Она отметила, что убийство царской семьи — это умышленное преступление с отягчающими обстоятельствами, которое сказалось на гибели всей империи.

Ранее Поклонская предложила выпускать красивые передачи про Россию и сделать её «модной» для путешествий. По её мнению, это нужно, чтобы сюда всем хотелось приехать. А российские дети должны знать, что здесь «модно, классно, круто находиться», писал News.ru.