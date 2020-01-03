https://static.news.ru/photo/087839c2-2e46-11ea-a615-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала новогодний телеэфир во время длинных праздничных выходных. Она выразила недоумение тем, что телеканалы не адаптируют сетку вещания для тех, кому «надоело сутками пересматривать „Голубые огоньки“ и другие устаревшие шоу».

На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле «муси-пуси» и петросяновские каламбурчики, — написала депутат в Telegram.

Поклонская также отметила, что не понимает, «как у некоторых хватает здоровья все праздники пить алкоголь». По словам депутата, у неё до сих пор стоит недопитая бутылка шампанского, открытая в канун Нового года.

Она призвала россиян «беречь свои желудки и мысли».

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат положительно отозвалась о новогоднем обращении Владимира Зеленского. По словам Поклонской, ей «впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента».