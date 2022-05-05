Поклонская рассказала о дефиците лекарств в Херсонской области

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Херсонской области образовались очереди за лекарствами, сообщила в своём Telegram-канале замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская. Она добавила, что в некоторых местных аптеках нет лекарств и поблагодарила всех, кто участвовал в сборе гумпомощи мирному населению.

Огромные очереди за лекарствами в Херсонской области. Самое первоочередное и необходимое сегодня для людей — это медикаменты, те препараты, без которых некоторые не могут нормально жить и их просто нет в аптеках, — написала Поклонская.

Она также опубликовала фото, на которых видны очереди к аптекам: в разговоре с РБК Поклонская пояснила, что очередь состоит из людей, желающих приобрести медикаменты, которых нет в аптеках. По её словам, в регионе в целом необходимо запустить функционирование аптечной сети, которая испытывает значительную нехватку медикаментов или не работает вовсе.

Ранее зампред Россотрудничества рассказала о своей поездке в Херсонскую область, куда совместно с росгвардейцами доставила продукты питания и медикаменты. Экс-депутат Госдумы заверила, что не оставит простых украинцев без помощи. Она также призвала жителей России помогать рядовым украинцам, которые ощущают необходимость в самых элементарных вещах, а также в лекарствах и продуктах.

Поклонская заявила, что не все жители Украины являются националистами, и в связи с этим попросила проявлять гуманизм и оказывать помощь людям. При этом экс-прокурор Крыма отметила, что ей нельзя лично встречаться с украинцами, однако помощь она передаёт через других людей.