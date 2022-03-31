Поклонская призвала к гуманизму в отношении мирных украинцев

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и заместитель председателя Россотрудничества Наталья Поклонская в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» призвала жителей России помогать рядовым украинцам. Они, по её словам, сейчас ощущают необходимость в самых элементарных вещах, а также в лекарствах и продуктах.

Поклонская заявила, что не все жители Украины являются националистами, и в связи с этим она попросила проявлять гуманизм и оказывать помощь людям. При этом экс-прокурор Крыма отметила, что ей нельзя лично встречаться с украинцами, однако помощь она передаёт через других людей.

Я призываю людей к человечности. Это то, что я могу делать на своём уровне: поехать и передать людям лекарства, как угодно. Им нельзя со мной встречаться, чтобы не увидели — я передаю через других людей. Сейчас я делаю это как представитель Россотрудничества. Но мне никто не давал таких указаний, я сама проявляю инициативу. В Фонд доктора Лизы приходила девушка, приносила ящик с детским питанием — для людей в Украину... Вот так надо поступать! Просто людей поддерживать... там не все бандеровцы, там люди, — сказала экс-прокурор.

Поклонская ранее призвала все страны сделать выбор в пользу мира. Об этом она написала в своём Telegram-канале после встречи с жителями Мариуполя, покинувшими город во время спецоперации.