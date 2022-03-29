Поклонская призвала к миру после встречи с беженцами из Мариуполя

Сделать выбор в пользу мира призвала замруководителя Россотрудничества, экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Об этом она написала в своём Telegram-канале после встречи с жителями Мариуполя, покинувшими город во время спецоперации.

Я хочу верить, что Украина, Россия, США, Польша и так далее — это всё ещё люди, а потом уже безликие государственные машины… Сейчас не смогу разобраться в том, что происходит, но знаю точно: старого мира уже нет, но и нового ещё нет... Мы все стоим на распутье. Пожалуйста, давайте сделаем выбор в сторону мира, — написала она.

Ранее Поклонская рассказала в Telegram-канале о своей поездке в Херсонскую область. Совместно с росгвардейцами она доставила туда продукты питания и медикаменты. Экс-депутат Госдумы заверила, что не оставит простых украинцев без помощи.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал задержать Поклонскую, доставившую гуманитарную помощь в Херсонскую область. В своём Telegram-канале парламентарий объявил об открытии на неё «сафари». Посещение Поклонской Херсонской области депутат назвал пиаром.