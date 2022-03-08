Украинский депутат открыл «сафари» на Поклонскую

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал задержать замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую, доставившую гуманитарную помощь в Херсонскую область. В своём Telegram-канале парламентарий объявил об открытии на неё «сафари».

Если где-то увидите, смело задерживайте. <...> Сафари объявляется открытым, — написал Гончаренко.

Посещение Поклонской Херсонской области депутат назвал пиаром. По его словам, экс-прокурор Крыма считает себя в безопасности и «не ожидает удара». Он также добавил, что Поклонской в России никто не хватится, если она будет задержана на территории Украины.

О поездке в Херсонскую область Поклонская рассказала в Telegram-канале. Совместно с росгвардейцами она доставила туда продукты питания и медикаменты. Экс-депутат Госдумы заверила, что не оставит простых украинцев без помощи.

Ранее Поклонская записала видеообращение, в котором попросила президента Украины Владимира Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира. При этом она обратилась к нему на украинском языке. Она также призвала простых украинцев не брать в руки оружия.