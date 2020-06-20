Поклонская устроила конкурс на лучшее аниме с ней

https://static.news.ru/photo/5a6e0638-b2c3-11ea-8ba0-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объявила конкурс, предложив пользователям Интернета нарисовать аниме с ней.

Знаю, что каждый из вас талантлив и есть много творческих людей. Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной. И, конечно же, победителя ждёт сюрприз, — написала она в своём Telegram-канале.

Парламентарий добавила, что участниками конкурса могут быть жители всех стран мира.

Работы с хештегом #НяшМяш Поклонская попросила отправлять на её электронный адрес: rabota.nvp@gmail.com.

Интернет-мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Поклонская возглавила прокуратуру Крыма. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, особенно японские, которых впечатлила миловидность прокурора в сочетании с её серьёзностью и строгой формой. Вскоре в соцсетях появилось множество изображений прокурора Крыма в стиле аниме, в котором словом «ня» обозначается мяуканье кошки.

Поклонской такая популярность не понравилась. В одном из интервью она заявила, что, будучи прокурором, «никаких няш-мяш не допустит».

Ранее NEWS.ru писал, что Поклонская устроила фотосессию в голливудском стиле. Временную смену образа она объяснила тем, что все привыкли видеть её «непослушным депутатом или злючим прокурором», а на самом деле она — «крымская няш-мяш».