Поклонская устроила конкурс на лучшее аниме с ней

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объявила конкурс, предложив пользователям Интернета нарисовать аниме с ней.
Знаю, что каждый из вас талантлив и есть много творческих людей. Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной. И, конечно же, победителя ждёт сюрприз, — написала она в своём Telegram-канале.
Парламентарий добавила, что участниками конкурса могут быть жители всех стран мира.
Работы с хештегом #НяшМяш Поклонская попросила отправлять на её электронный адрес: rabota.nvp@gmail.com.
Интернет-мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Поклонская возглавила прокуратуру Крыма. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, особенно японские, которых впечатлила миловидность прокурора в сочетании с её серьёзностью и строгой формой. Вскоре в соцсетях появилось множество изображений прокурора Крыма в стиле аниме, в котором словом «ня» обозначается мяуканье кошки.
Поклонской такая популярность не понравилась. В одном из интервью она заявила, что, будучи прокурором, «никаких няш-мяш не допустит».
Ранее NEWS.ru писал, что Поклонская устроила фотосессию в голливудском стиле. Временную смену образа она объяснила тем, что все привыкли видеть её «непослушным депутатом или злючим прокурором», а на самом деле она — «крымская няш-мяш».
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