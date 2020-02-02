https://static.news.ru/photo/8726a110-459c-11ea-8f0a-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предстала перед пользователями соцсети в новом образе. Она сразу предупредила, что готова выслушать критику и оценки фотографий.

Снимки с голливудской фотосессии Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook.

Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш», — прокомментировала она своё новый облик.

Она также добавила, что сразу все снимки выкладывать не будет. Кроме того, она посоветовала вместо критики в её адрес, лучше подарить своим девочкам поход к фотографу. Такие фотосессии, по её мнению, поднимают настроение, самооценку и дают почувствовать себя королевой.

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