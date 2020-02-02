Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предстала перед пользователями соцсети в новом образе. Она сразу предупредила, что готова выслушать критику и оценки фотографий.
Снимки с голливудской фотосессии Поклонская
Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш», — прокомментировала она своё новый облик.
Она также добавила, что сразу все снимки выкладывать не будет. Кроме того, она посоветовала вместо критики в её адрес, лучше подарить своим девочкам поход к фотографу. Такие фотосессии, по её мнению, поднимают настроение, самооценку и дают почувствовать себя королевой.
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