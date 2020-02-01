https://static.news.ru/photo/9ad13cca-44d4-11ea-8069-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала провести проверку российских аптек из-за угрозы распространения коронавируса. По её словам, нужно избежать злоупотреблений владельцев аптечного бизнеса, желающих нажиться за счёт больных россиян.

Следует провести тщательную проверку аптек. Я, конечно, всё понимаю по поводу свободы бизнеса, но здесь речь идёт о здоровье и жизни людей, — написала она в своём Telegram-канале.

Депутат подчеркнула, что каждый поход в аптеку обходится россиянам примерно в 2000 тысячи рублей. Некоторым сумма значительно «бьёт по карману».

Необходимо государственное инвестирование в производство недорогих, но при этом качественных отечественных аналогов зарубежных лекарственных препаратов. Только ключевое слово здесь "качественных, — заметила Поклонская.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России. По его словам, ситуация с заболеваемостью в стране остаётся прежней. Минздрав продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные, писал NEWS.ru.