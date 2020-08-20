Показания секретного свидетеля не будут приобщать к делу Ефремова

Письменные показания свидетеля по делу актёра Михаила Ефремова Александра Кобца не будут приобщать к делу.
Такое решение приняла судья Пресненского суда Елена Абрамова. Она отказала в удовлетворении ходатайства о приобщении показаний свидетеля со стороны защиты,
Уточняется, что свидетель был вызван для допроса в суд.
Ранее свидетель сообщил, что у него плохое зрение: на одном глазу у него минус три, а вторым он не видит. Как следует из его показания, когда произошла авария, он был без очков. Александр Кобец гулял по Москве, затем услышал визг тормозов. Посмотрев в сторону шума, свидетель увидел автомобиль Ефремова, за рулём которого сидел молодой человек в серой футболке и тёмной жилетке. Он складывал подушку безопасности. Александр Кобец предложил помощь водителю, но тот ответил грубо. По словам свидетеля, 57-летний актёр Михаил Ефремов в этот момент находился на пассажирском сидении. Свидетель подчеркнул, что волосы Ефремова были растрёпаны «как у Пугачёвой», писал NEWS.ru ранее.
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