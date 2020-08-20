Показания секретного свидетеля не будут приобщать к делу Ефремова

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Родителям в Подмосковье понадобится около семи тысяч рублей, чтобы собрать ученика младших классов. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как сообщает «Радио 1», большая часть этого бюджета уйдёт на одежду: школьную форму, спортивную форму, обувь, а также на школьные принадлежности: канцелярские товары, книги, рюкзаки и мешок для сменной обуви....