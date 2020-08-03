«Показалась вам вся роскошь»: Шнуров в стихах оценил призыв главы РПЦ

https://static.news.ru/photo/3aa575f2-d5b9-11ea-b587-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политик и лидер группировки «Ленинград» и продюсер RTVI Сергей Шнуров написал новое стихотворение, которое посвятил патриарху Кириллу, который обратился к россиянам с просьбой не верить слухам о его богатстве. Пост со своим новым творением музыкант опубликовал в Instagram.

Показалась вам вся роскошь \ Не его это часы \ Не, ну вообще, чё такова? \ Потаскать взял у Пескова, — сказано в новом творении Шнурова.

Поводом для комментария в стихотворной форме стало заявление главы РПЦ во время проповеди в храме пророка Илии в Москве, что в информации о его богатстве нет «даже капли правды». Патриарх Кирилл призвал мирян, «читая самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках», помнить, что «там даже капли правды обычно не бывает, но всё это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать».

В феврале 2020 года журналисты «Открытых медиа» нашли на фотографиях патриарха Кирилла несколько элитных часов. Так, в 2018 году на встречу в Совете Федерации он пришёл в часах Ulysse Nardin Dual Time за $16 100.

В 2012 году в Сети опубликовали фотографию, на которой Кирилл сидит в часах Breguet, которые стоят больше $30 тысяч. При этом на сайте патриархии был опубликован снимок, на котором часы заретушированы. В РПЦ сначала отрицали ретушь, а потом извинились за случившееся, сообщал BBC.

Как писал NEWS.ru, в понедельник игуменья Варвара, настоятельница Среднеуральского монастыря, «захваченного» скандальным и лишённым сана схимонахом Сергием, выступила с обращением, в котором осудила его призывы идти «на баррикады» и политические лозунги.