Похороны Ирины Скобцевой прошли в тишине на Новодевичьем кладбище

https://static.news.ru/photo/a5f955f6-1468-11eb-af88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище. Актриса умерла 20 октября 2020 года в возрасте 93 лет. Отпевали покойную в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

В последний путь её проводили без речей, в тишине. Траурные венки прислали глава РФ Владимир Путин, Министерство культуры, правительство Мособласти, Первый канал, Школа-студия МХАТ и «Союзмосфильм», пишет РИА Новости.

Со Скобцевой простились её сын — кинорежиссёр Фёдор Бондарчук, внуки — Сергей Бондарчук, Константин Крюков, режиссёры Павел Чухрай, Алексей Учитель, актёр Сергей Гармаш, продюсер Игорь Угольников, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, продюсер Александр Роднянский, режиссёр Владимир Меньшов и многие другие.

Таких актрис в ближайшее время, видимо, не будет, к сожалению. Уникальная актриса, уникальная семья, и что удивительно, она умерла в один день со своим мужем Сергеем Бондарчуком — мистика какая-то, — заявил Чухрай.

Скобцева сыграла более чем в 60 фильмах, в том числе и в знаменитой картине супруга «Война и мир». Во время съёмок этого фильма, в котором она исполнила роль светской красавицы Элен Безуховой, у них с Бондарчуком появились дети — Алёна и Фёдор.

Она также снялась в таких картинах, как «Они сражались за Родину», «Любовь земная», «Мэри Поппинс, до свидания!», и других. С 1970 года вместе с Сергеем Бондарчуком вела актёрскую мастерскую во ВГИКе.

Звезда российских сериалов, племянник Фёдора Бондарчука и сын Алёны Бондарчук тяжело переживает смерть бабушки Ирины Скобцевой. Об этом свидетельствует публикация в микроблоге потомка звёздной семьи.

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