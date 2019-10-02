Жителей столицы ждут пасмурные выходные с небольшими дождями и температурой до 9–10 градусов. Ночью температура может понизиться до нуля. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
По её словам, в конце недели «похолодание будет набирать обороты», передаёт
В субботу ночью плюс 2–7, днём не выше плюс 5–10 градусов, а в воскресенье температура в ночные часы понизится до нуля — плюс пяти, и днём будет не выше плюс 4–9 градусов. Такие температуры уже ниже средних многолетних значений, — сказала Волосюк.
Осадки на выходных тоже не исключены, хотя сильных дождей не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление останется пониженным. Оно будет колебаться около 740 миллиметров ртутного столба, а к вечеру воскресенья уже приблизится к нормальному показателю в 760 миллиметров ртутного столба.
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