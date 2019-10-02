https://static.news.ru/photo/e97d7762-e507-11e9-b2ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жителей столицы ждут пасмурные выходные с небольшими дождями и температурой до 9–10 градусов. Ночью температура может понизиться до нуля. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По её словам, в конце недели «похолодание будет набирать обороты», передаёт РИА Новости .

В субботу ночью плюс 2–7, днём не выше плюс 5–10 градусов, а в воскресенье температура в ночные часы понизится до нуля — плюс пяти, и днём будет не выше плюс 4–9 градусов. Такие температуры уже ниже средних многолетних значений, — сказала Волосюк.

Осадки на выходных тоже не исключены, хотя сильных дождей не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление останется пониженным. Оно будет колебаться около 740 миллиметров ртутного столба, а к вечеру воскресенья уже приблизится к нормальному показателю в 760 миллиметров ртутного столба.