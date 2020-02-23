https://static.news.ru/photo/5f1237bc-5612-11ea-a95b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 22 февраля, погода в столице побила очередной рекорд. В Москве температура воздуха достигла отметки в 6,7 градуса. Для города это уже пятый температурный рекорд за неделю. Данной информацией с журналистами поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, пяти температурных рекордов в течение недели ранее не было зафиксировано в Москве за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий показатель, побитый субботней температурой, отметили в 1990 году. Тогда в февральской столице столбики термометров показали 6,6 градуса.

В Москве было плюс 6,7, а предыдущий рекорд был 6,6 в 1990 году, то есть мы вчера закруглили эту пятидневку очередным рекордом, чего тоже никогда не было за всю историю, впервые такое творится, чтобы пять рекордов подряд, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в День защитника Отечества, 23 февраля, погода резко ухудшится. На территории европейской части России будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и облачность. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Эксперт отметил, что в настоящее время европейская часть России остаётся под воздействием антициклона, поэтому на улице стоит почти весенняя погода.