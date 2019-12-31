Больше 60 рейсов задержаны и ещё несколько отменены в московских аэропортах. Такие данные следуют из расписания воздушных гаваней Внуково, Домодедово и Шереметьево.
В десятом часу утра 31 декабря в Шереметьево было задержано 10 рейсов, во Внуково — 18, а в Домодедово 35 рейсов задержано и два отменено,
В последние два дня 2019 года в столице существенно ухудшились погодные условия. Наблюдается порывистый ветер, снег, метель и гололедица. Как писал NEWS.ru, метеорологи объявили «жёлтый» уровень и заявили о «потенциально опасной» погоде.
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