Поглядывающих в окна покарают штрафом в 200 тысяч рублей

Дом на Гончарной набережной, с чердака которого велось наблюдение за квартирой Пеньковского и по кабелю, протянутому по дну Москвы-реки, управлялась кинокамера, закреплённая над квартирой шпиона

Систематическое подглядывание в чужие окна является вторжением в частную жизнь, за которое может грозить уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков.

По словам Хохолкова, всё происходящее внутри помещения подпадает под понятие «частная жизнь». При этом ответственность по статье 137 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определённой деятельностью.

Эксперт подчеркнул, что самое сложное — это зафиксировать именно намеренное наблюдение за человеком. Именно этот факт доказывает, что ответчик собирает информацию и подлежит наказанию.

На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают — вы снимаете. Или уже по факту публикации фото — тогда можно будет установить распространителя приватной информации и привлечь его к ответственности за распространение сведений о частной жизни без согласия. К сожалению, это работает постфактум, — заметил юрист.

Эксперт констатировал, что, например, жители первых этажей домов по определению не защищены от попадания на глаза посторонним. Однако случайный взгляд проходящего мимо прохожего — это одно, а пристальное рассматривание происходящего на кухне — совсем другое.

Ещё более пугающим будет человек, вплотную наблюдающий за вами в окно, — сказал юрист.

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