Поглядывающих в окна покарают штрафом в 200 тысяч рублей

Систематическое подглядывание в чужие окна является вторжением в частную жизнь, за которое может грозить уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков.
По словам Хохолкова, всё происходящее внутри помещения
Эксперт подчеркнул, что самое сложное — это зафиксировать именно намеренное наблюдение за человеком. Именно этот факт доказывает, что ответчик собирает информацию и подлежит наказанию.
На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают — вы снимаете. Или уже по факту публикации фото — тогда можно будет установить распространителя приватной информации и привлечь его к ответственности за распространение сведений о частной жизни без согласия. К сожалению, это работает постфактум, — заметил юрист.
Эксперт констатировал, что, например, жители первых этажей домов по определению не защищены от попадания на глаза посторонним. Однако случайный взгляд проходящего мимо прохожего — это одно, а пристальное рассматривание происходящего на кухне — совсем другое.
Ещё более пугающим будет человек, вплотную наблюдающий за вами в окно, — сказал юрист.
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