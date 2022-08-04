«Погибают тысячи»: кинолог об опасности перегрева для собак Кинолог Уражевский: чтобы собака не перегрелась, нельзя оставлять ее в жару в машине

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В жару нельзя запирать собаку в машине, оставлять в переноске на солнцепеке и пользоваться намордником, чтобы она не перегрелась, отметил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Он предупредил, что от жары ежедневно гибнут сотни животных по вине невнимательных владельцев, пишет «Радио 1».

Жара — это самое опасное время для животных, и погибают каждый день сотни и тысячи животных из-за невнимательности владельцев. Самое опасное — оставлять собаку в запертой машине. <...> Если в машине собака, то там или должны быть [открыты] все окна, или работать кондиционер. А так как оставлять собаку в заведённой машине тоже небезопасно, лучше сначала завести её домой, — посоветовал специалист.

Чтобы помочь питомцу перенести жару, дома нужно создать комфортные условия. По возможности включить кондиционер или регулярно открывать окна и проветривать квартиру. У собаки также всегда должен быть доступ к чистой питьевой воде, чтобы не допустить обезвоживания, добавил Уражевский.

Зоопсихолог Мирослав Волков порекомендовал приобрести для домашнего любимца специальную лежанку, которая будет охлаждать его тело в жару. Он отметил, что собаку лучше выгуливать утром и вечером, когда нет палящего солнца. Короткошерстным собакам на прогулку следует надевать легкую одежду, чтобы солнечные лучи не вызывали ожогов.