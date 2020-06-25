Поезда в Калининград из Москвы и Петербурга начнут ходить с 1 июля

https://static.news.ru/photo/69306f2a-b78d-11ea-9c98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РЖД согласовали возобновление движения пассажирских поездов в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы. Составы начнут курсировать с 1 июля.

Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Услуги перевозки будут осуществляться с соблюдением мер эпидбезопасности. Собеседник агентства добавил, что расписание пока уточняется.

Речь идёт о поездах № 30/29 Калининград — Москва и № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург. Они следуют транзитом через территории Белоруссии и Литвы.

Железнодорожное сообщение между городами основной части России и Калининградом временно отменили с 6 апреля. Решение приняли на основании письма руководителя управления Роспотребнадзора ввиду ситуации с коронавирусом, писал NEWS.ru.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов обращался в Минтранс РФ с просьбой рассмотреть возможность восстановления железнодорожного сообщения.