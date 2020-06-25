Поезда в Калининград из Москвы и Петербурга начнут ходить с 1 июля

РЖД согласовали возобновление движения пассажирских поездов в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы. Составы начнут курсировать с 1 июля.
Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Услуги перевозки будут осуществляться с соблюдением мер эпидбезопасности. Собеседник агентства добавил, что расписание пока уточняется.
Речь идёт о поездах № 30/29 Калининград — Москва и № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург. Они следуют транзитом через территории Белоруссии и Литвы.
Железнодорожное сообщение между городами основной части России и Калининградом временно отменили с 6 апреля. Решение приняли на основании письма руководителя управления Роспотребнадзора ввиду ситуации с коронавирусом, писал NEWS.ru.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов обращался в Минтранс РФ с просьбой рассмотреть возможность восстановления железнодорожного сообщения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен