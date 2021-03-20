Подсчитано, во сколько обошёлся «пикник» Путина с Шойгу в тайге

https://static.news.ru/photo/8ca77674-8acd-11eb-ae01-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин в выходные поехал отдыхать в тайгу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Стало известно, сколько примерно стоили брендовые вещи, которые были надеты на президенте и министре.

Походная куртка, в которой глава государства позировал на фоне леса, в столичном брендовом магазине Carinthia может стоить около 40 тысяч рублей, утверждают журналисты телеканала «Дождь».

kremlin.ru

А вот костюмы из бежевой овчины, в которых были оба политика, скорее всего, делались на заказ в специальной мастерской кожи и меха в Петербурге.

В соцсетях этой мастерской сказано, что такое изделие обойдётся в 50–70 тысяч рублей.

Автомобиль, на котором передвигались Путин и Шойгу — это вездеход «Лось». Он, по данным телеканала, стоит от четырёх до семи миллионов рублей (эквивалент $54–94 тысяч).

Ранее NEWS.ru писал, что президент и министр также гуляли по висячему мосту над рекой, изучали таёжный лес и рассматривали диких животных. Кроме того, Шойгу показал Путину свою мастерскую, в которой он изготавливает поделки из древесины, в частности снежного барса и дракона.