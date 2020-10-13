Были причуды: друзья нижегородского стрелка рассказали о нём

В Нижегородской области молодой человек застрелил несколько человек, и ранил собственную бабушку. Эта трагедия потрясла всю страну. Знакомые парня рассказали о странностях в его поведении, а опрошенные NEWS.ru врачи-психиатры предположили у стрелка наличие психического расстройства. В России миллионы людей с нарушенной психикой не получают врачебной помощи. Более того, большинство расстройств остаётся не диагностированным. Психическое заболевание принимается за слабость в поведении.

В Нижегородской области продолжается расследование массового расстрела людей на трассе около посёлка Большие Орлы. 18-летний Данила Монахов открыл огонь по рейсовому автобусу, в котором ехали люди. Перед этим он выстрелил в свою бабушку. Во вторник утром молодого человека нашли мёртвым в местном лесном массиве. Предварительная причина гибели — самоубийство.

Ряд СМИ ссылаясь на одноклассницу Данилы Марию, сообщили, что молодой человек и в школе не отличался примерным поведением. Девушка рассказала, что парень два года назад говорил о желании устроить теракт и расстрелять людей. Одноклассники, услышав эту историю «напряглись», сообщила Мария, но историю быстро «замяли». Учителя не обратили внимания, а родители не показали парня детскому психиатру.

Данила Монахов t.me/polkovnikt/Global Look Press

В поведении Данилы Монахова прослеживались странности, об этом NEWS.ru рассказала подруга погибшего Мария Алексеева (имя изменено по просьбе собеседницы). Девушка сообщила, что у её приятеля были проблемы в коммуникации со сверстниками и родителями. Он предпочитал виртуальное общение реальному и обожал компьютерные игры.

Не было близких друзей, девушки. Никто не знал его настоящего, ему не с кем было поделиться или выговориться. И вот когда это произошло, все и стали удивляться как так, он же был хороший и спокойный, но это была лишь оболочка, — сообщила девушка корреспонденту NEWS.ru.

Мария добавила, что родители и бабушка излишне опекали её друга, обращались как с маленьким ребёнком, а не 18-летним парнем. Из-за этого, в том числе, у них были плохие отношения.

У погибшего стрелка есть страница в социальной сети Вконтакте. Профиль почти не заполнен: отсутствуют фотографии и записи на «стене». Единственное, что добавил туда парень — это видео MMORPG. Так называют массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры. Большинство из них основано на тематике современного фэнтези и криминальных романов. В виртуальной реальности постоянно происходят перестрелки, погони, драки. Иногда люди, особенно с незрелой психикой, так погружаются в мир игры, что теряют связь с реальностью, сообщила NEWS.ru член Профессиональной психотерапевтической лиги детский и семейный психолог Ольга Демьяненко. Происходящее в виртуальном пространстве они могут принимать «за чистую монету». В этом случае грань между игрой и реальной жизнью теряется, и человек в реальном мире убивает также легко, как в виртуальном.

Скрин с видео

Специалист не исключила, что погибший подросток страдал какой-либо психической патологией, обострение чаще всего происходит именно в межсезонье, тогда как летом и зимой они могут находиться в стойкой ремиссии. Этим фактом можно объяснить успешное прохождение психиатра при получении разрешения на оружие. Процедуру молодой человек совершал летом. Он не стоял на учёте в психоневрологическом диспансере, поэтому врачи не заметили ничего подозрительного в его поведении.

Опрошенные врачи-психиатры также предположили, что у Данила Монахова присутствовало одно из пограничных расстройств личности. Возможно оно оставалось не диагностированным, как и у большинства душевнобольных в России. Ни один адекватный человек не возьмёт в руки оружие и не пойдёт стрелять в родного человека и толпу незнакомых людей, сообщил NEWS.ru детский и взрослый психиатр Георгий Борисов. Врач предположил, что стрелок мог страдать психопатией (синдром, проявляющийся в виде таких черт, как бессердечие по отношению к окружающим, сниженная способность к сопереживанию) или каким-либо расстройством личности.

Психические патологии диагностируются только у одного из 4-5 больных. Поэтому смело можно сказать, что количество душевнобольных в России значительно превышает официальную статистику. Георгий Борисов детский и взрослый психиатр детский и взрослый психиатр

Главная причина невыявления множества душевных заболеваний — это низкая обращаемость самих пациентов, объяснил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин. Многие граждане в России больны нетяжёлыми психическими расстройствами с сохранённым критическим мышлением. Такие люди проявляют странности в поведении, но ничего предосудительного не делают. Никому не приходит в голову, что они нуждаются в терапии. Когда у недугов случаются неожиданные обострения, человек становится опасным как для себя, так и для окружающих. Именно поэтому профилактический приём у психиатра должен стать нормой жизни для детей и взрослых. Однако до сих пор существует необоснованный страх перед этими специалистами, который ничем не оправдан, резюмирует Пережогин.