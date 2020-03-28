https://static.news.ru/photo/14ba487a-70e9-11ea-821f-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTO/M. Gann/Global Look Press

Ученики школы в карельском селе Ляскеля сняли короткометражный фильм про ужасное состояние туалетов в учебном учреждении. На кадрах видно, что вместо унитазов в уборных — дырки в полу.

По словам одной из учениц, проблеме уже не один год.

Их толком даже туалетами нельзя назвать. Просто дыры в полу. Года два назад поставили кабинки, но эти дыры так и остались. От туалетов исходит тошнотворный запах, — рассказала она.

Девушка добавила, что запах просачивается в школьные коридоры. Также в уборных нет раковин, зато живут насекомые.

Директор учебного учреждения не только одобрила съёмки, но и сама приняла в них участие, передаёт «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что родители красноярских школьников оказались недовольны работой кружков дополнительного образования. Они продолжают функционировать несмотря на то, что школы ушли на вынужденные каникулы из-за коронавируса.