Ученики школы в карельском селе Ляскеля сняли короткометражный фильм про ужасное состояние туалетов в учебном учреждении. На кадрах видно, что вместо унитазов в уборных — дырки в полу.
По словам одной из учениц, проблеме уже не один год.
Их толком даже туалетами нельзя назвать. Просто дыры в полу. Года два назад поставили кабинки, но эти дыры так и остались. От туалетов исходит тошнотворный запах, — рассказала она.
Девушка добавила, что запах просачивается в школьные коридоры. Также в уборных нет раковин, зато живут насекомые.
Директор учебного учреждения не только одобрила съёмки, но и сама приняла в них участие,
Ранее NEWS.ru писал, что родители красноярских школьников оказались недовольны работой кружков дополнительного образования. Они продолжают функционировать несмотря на то, что школы ушли на вынужденные каникулы из-за коронавируса.
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