https://static.news.ru/photo/10a98fa2-6923-11ea-9732-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Родители красноярских школьников оказались недовольны работой кружков дополнительного образования. Они продолжают функционировать несмотря на то, что школы ушли на вынужденные каникулы из-за коронавируса.

Карантина в Красноярском крае нет! Просто каникулы в школах. Поэтому все остальные учреждения школьного и дошкольного дополнительного образования края и города: кружки, секции, студии — работают в обычном штатном режиме, — написала журналистка Светлана Хрустик.

Большинство пользователей в Сети поддержали журналистку. Некоторые родители заявили, что не станут водить своих детей в кружки.

Как сообщает «МК в Красноярске», во многих кружках на занятиях могут сидеть до 20 детей из разных школ. В пресс-службе областного Министерства образования заявили, что родители должны сами решать, нужно ли водить детей на дополнительные занятия.

Сообщается, что в министерстве направили письма с рекомендацией прекратить занятия в кружках на базе школ на время вынужденных каникул.

NEWS.ru писал, что во всех десяти регионах Сибирского федерального округа ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Всего России выявлено 147 случаев коронавирусной инфекции. За сутки диагностировали 33 новых случая, 31 — в Москве. Выписаны по выздоровлению пять человек. Более 122 тысячам проведено исследование на коронавирус.