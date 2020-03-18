Родители красноярских школьников оказались недовольны работой кружков дополнительного образования. Они продолжают функционировать несмотря на то, что школы ушли на вынужденные каникулы из-за коронавируса.
Карантина в Красноярском крае нет! Просто каникулы в школах. Поэтому все остальные учреждения школьного и дошкольного дополнительного образования края и города: кружки, секции, студии — работают в обычном штатном режиме, — написала журналистка Светлана Хрустик.
Большинство пользователей в Сети поддержали журналистку. Некоторые родители заявили, что не станут водить своих детей в кружки.
Как
Сообщается, что в министерстве направили письма с рекомендацией прекратить занятия в кружках на базе школ на время вынужденных каникул.
NEWS.ru писал, что во всех десяти регионах Сибирского федерального округа ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Всего России выявлено 147 случаев коронавирусной инфекции. За сутки диагностировали 33 новых случая, 31 — в Москве. Выписаны по выздоровлению пять человек. Более 122 тысячам проведено исследование на коронавирус.
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