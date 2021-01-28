Подравшегося с ОМОНом на митинге уроженца Чечни арестовали

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Пресненский районный суд Москвы принял решение об аресте уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который подрался с сотрудниками ОМОНа на акции протеста в поддержку политика Алексея Навального 23 января.

Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева, обвиняемого в совершении двух преступлений, — сообщили в пресс-службе суда.

Молодого человека обвиняют в преступлении, предусмотренном статьёй о применении неопасного для здоровья насилия по отношению к силовику. Он проведёт под арестом два месяца и выйдет 23 марта.

Ранее в сети Интернет распространилось видео, как молодой человек вступает в противоборство с несколькими сотрудниками ОМОНа во время акции на Пушкинской площади 23 января. На это отреагировал депутат Госдумы от северокавказской республики Адам Делимханов. Парламентарий обнародовал на своей странице в Instagram обращение к молодому человеку, которому он предложил связаться с ним и пообещал помочь решить «вопрос со стороны государства».

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.