https://static.news.ru/photo/2b4b1a58-e217-11e9-90be-fa163e074e61_660.jpg Марк Мазитов Фото: Марк Мазитов/vkontakte

Клирика храма Покрова Божией Матери в городе Мегион Ханты-Мансийского округа Марка Мазитова отстранили от службы после того, как он подписал открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела». Письмо священника из Югры опубликовал протодиакон РПЦ Андрей Кураев.

24 сентября, во вторник, после богослужения меня вызвали в приёмную прихода, где я служил, выдали распоряжение владыки об освобождении от послушания на приходе и вообще с епархии. При этом мне никто ничего не объяснил — какие причины, почему такое принято решение. Просто всё — свободен, — цитирует Мазитова Кураев на своей странице в Facebook .

Священник из ХМАО пояснил, что ранее у него был «не очень приятный разговор с референтом владыки по нашему письму (против „московского дела“. — News.ru)». В связи с этим Мазитов предполагает, что «в принципе понятна причина такого решения архиерея».

Был выбран самый лёгкий путь — избавиться от человека, — резюмировал священнослужитель.

Как писал News.ru, ранее руководство РПЦ заставило писать объяснительную записку клирика храма Казанской иконы Божьей Матери в Самаре Дионисия Кузнецова в связи с его поддержкой открытого письма в помощь фигурантам «московского дела».