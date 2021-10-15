Подозреваемого в изнасиловании школьницы в Волгограде задержали

Осуждённого, сбежавшего из колонии-поселения в Ульяновской области и подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы в Волгограде, задержали в Астраханской области. До поимки он успел совершить ещё одно нападение. Об этом сообщается на сайте СКР.

В ведомстве уточнили, что речь идёт об уроженце Ульяновска 1992 года рождения. Именно его биологические следы были обнаружены не одежде волгоградской школьницы.

По данным следствия, 14 октября он напал на жительницу Астрахани. Угрожая ей ножом, злоумышленник отобрал мобильный телефон, а затем под угрозой убийством изнасиловал потерпевшую.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (разбойное нападение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

Кроме того, СКР расследует уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудником колонии в Ульяновской области, откуда сбежал осуждённый.

О нападении на школьницу в Волгограде стало известно несколько дней назад. По данному факту было возбуждено дело по статям о насильственных действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней и грабеже (п. «а» ч. 3 ст. 132 и ч. 1 ст. 161 УК РФ).