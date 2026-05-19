19 мая 2026 в 09:00

Подоконник пожелтел от солнца — быстрые способы отбелить пластик дома: без химии и усилий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пожелтевший пластиковый подоконник способен испортить вид даже аккуратной комнаты. Но вернуть ему белизну можно без ремонта и дорогой химии, используя простые домашние средства. Главное — действовать аккуратно и не усугублять загрязнение.

Со временем пластик желтеет из-за солнца, пыли и неправильного ухода. Один из самых рабочих способов — перекись водорода: ее наносят на поверхность на несколько минут, затем смывают, и оттенок заметно светлеет. Хорошо помогает и паста из соды с водой — она мягко вытягивает въевшуюся грязь. В сложных случаях используют меламиновую губку или средства с активным кислородом. После очистки важно защитить поверхность от ультрафиолета: подойдут специальные спреи или хотя бы легкие занавески. Тогда подоконник дольше останется белым и опрятным. Регулярный уход занимает пару минут, но экономит силы и деньги на замену.

Марина Макарова
