https://static.news.ru/photo/4aced444-6eaa-11ea-a602-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Чиновникам в Подмосковье необходимо сократить число деловых и массовых мероприятий, а также ограничить личный приём граждан из-за распространения коронавируса. Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор.

Представителям органов власти и подведомственных организаций нужно максимально сократить количество деловых, межведомственных и рабочих совещаний, конференций, заседаний, культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. По возможности их необходимо проводить в видеоформате или без участников.

Также рекомендовано временно ограничить личный приём граждан и посоветовать им обращаться в письменной форме, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство Подмосковья намерено увеличить на 1,2 тысячи количество больничных коек в инфекционных отделениях региона. Сейчас лечебные учреждения располагают 2,7 тысячи подобных коек, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.