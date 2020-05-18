Подмосковный губернатор надеется на скорый спад заболеваемости COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал распространение коронавируса в регионе. Он выразил надежду на спад заболеваемости COVID-19 в течение недели.
Он отметил, что на прошлой неделе было зафиксировано максимальное число госпитализаций. При этом также поставлен рекорд по количественному выписанных пациентов.
Сейчас аккуратно мы говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше. У нас волна, поэтому чуть позже, —
подчеркнулполитик в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о распространении коронавируса в городе. По его словам, COVID-19 заболели больше 2,5 тысяч врачей.
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