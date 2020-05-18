Подмосковный губернатор надеется на скорый спад заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/77c9d534-9934-11ea-88f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Чернов/Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал распространение коронавируса в регионе. Он выразил надежду на спад заболеваемости COVID-19 в течение недели.

Он отметил, что на прошлой неделе было зафиксировано максимальное число госпитализаций. При этом также поставлен рекорд по количественному выписанных пациентов.

Сейчас аккуратно мы говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше. У нас волна, поэтому чуть позже, — подчеркнул политик в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о распространении коронавируса в городе. По его словам, COVID-19 заболели больше 2,5 тысяч врачей.