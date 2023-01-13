Подмосковные врачи вылечили мужчину, кашлявшего при повороте головы Подмосковные врачи вылечили кашлявшего при повороте головы мужчину с редким синдромом Игла

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Врачам Жуковской больницы удалось вылечить мужчину с редким синдромом Игла, сообщил лор-врач медицинского учреждения Владислав Демидкин. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что 44-летний пациент жаловался на учащенные приступы кашля, возникающие при повороте головы. Медицинский специалист добавил, что у мужчины также было хроническое воспаление миндалин.

У пациента нашли удлиненный шиловидный отросток височной кости и окостенелую шилоподъязычную связку. Мы удалили миндалину, выделили 3,5-сантиметровый шиловидный отросток и шилоподъязычную связку и удалили их, решив две проблемы пациента — тонзиллит и редкий синдром Игла. Операция прошла успешно и заняла около 40 минут, — отметил Демидкин.

Ранее врач Андрей Осипов сообщил, что новый подвид штамма «омикрон» под названием «кракен» не представляет серьезной угрозы для россиян, потому что ситуация с COVID-19 находится под контролем. Эксперт отметил, что за два года в стране научились эффективно диагностировать и лечить инфекцию. Он добавил, что распространение «кракена» также будет сдерживаться из-за закрытых границ с Европой.

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