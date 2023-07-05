Подмосковные врачи спасли трехмесячного ребенка от инфаркта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье врачи сумели предотвратить инфаркт у трехмесячного ребенка. В консультативно-диагностический центр НИКИ детства при Минздраве Московской области обратилась мать новорожденной. Заведующий диагностическим отделением Михаил Рязанов рассказал, что у девочки обнаружили редкий порок, который нельзя выявить внутриутробно, сообщают «Вести Подмосковья».

Дети с такой патологией должны быть прооперированы до возраста трех месяцев. Если же нарушение не выявить и вовремя хирургически не исправить, то возникнет угроза для жизни, — пояснил специалист.

В ходе диагностики у новорожденной нашли аномальное несмыкание левой коронарной артерии с легочным кровеносным каналом. Это могло привести к отмиранию мышц сердца, что грозит инфарктом.

Врачи успешно провели операцию. Здоровью новорожденной ничего не угрожает, но теперь ежегодно девочка должна будет проходить обследование в Научно-исследовательском клиническом институте Московской области.

В подмосковном Подольске ранее врачи спасли жизнь 22-летней пациентке, которая едва не задохнулась из-за простуды. Специалисты диагностировали у нее эпиглоттит — острое воспаление верхних дыхательных путей и резкое сужение просвета гортани.